Meteo – Maltempo live, acquazzoni e temporali al nord Italia con i primi disagi. I dettagli

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La giornata di oggi, giovedì 28 agosto, è segnata da condizioni di maltempo diffuso sulle regioni settentrionali, causate dai resti dell’ex uragano Erin, trasformato in una vasta depressione extratropicale. Correnti umide e instabili di origine atlantica stanno alimentando piogge intense e temporali anche di forte intensità, con nubifragi che hanno provocato allagamenti e disagi alla viabilità in diverse aree della Lombardia, del Piemonte e nelle ore serali anche del Triveneto. Alcuni corsi d’acqua sono esondati nel pavese e nel comasco, mentre si segnalano frane e smottamenti sull’arco alpino. In molte zone del Nord le cumulate pluviometriche delle ultime 24 ore hanno già superato i 100 mm, con picchi oltre i 150 mm in alcune vallate alpine.

Allerta rossa in Lombardia, maltempo in estensione

La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per rischio idrogeologico in Lombardia e arancione per diverse aree di Piemonte, Liguria e Veneto. Nelle prossime ore la perturbazione si estenderà anche al Trentino-Alto Adige e al Friuli-Venezia Giulia, dove sono attesi nuovi temporali con possibili grandinate e raffiche di vento violente. L’instabilità tenderà progressivamente a spostarsi anche verso le regioni centrali nella giornata di venerdì 29 agosto, interessando in particolare Toscana, Umbria e Lazio. In questo contesto, le temperature subiranno un calo netto al Nord, con valori massimi non oltre i 20-23°C, ben inferiori alle medie stagionali.

Breve tregua domenica, ma rischio di nuove perturbazioni per l’avvio del primo mese autunnale

Settembre parte con piogge e clima fresco

L’inizio dell’autunno meteorologico (1° settembre) potrebbe coincidere con una fase perturbata a carattere diffuso sull’Italia. Sono attese nuove piogge e temporali, con accumuli localmente abbondanti soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico. Le temperature resteranno su valori inferiori alle medie stagionali, confermando la brusca interruzione del caldo estivo e l’avvio di una fase atmosferica più dinamica e tipicamente autunnale.

