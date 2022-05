METEO – Maltempo LIVE in ITALIA, con piogge insistenti e TEMPORALI fino al WEEKEND

Situazione meteo attuale in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Al via di una nuova fase di maltempo che ci accompagnerà a lungo in questo inizio del mese di maggio: osservando l’ultima immagine satellitare la nuvolosità ha ormai attanagliato gran parte della penisola fatta eccezione per le regioni dell’estremo sud dove si denota ancora qualche spazio di sereno. Nel corso delle prossime ore è atteso un primo peggioramento sulle regioni Tirreniche del centro e sui settori settentrionali dove non mancheranno anche acquazzoni e temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni.

Previsioni meteo per la giornata odierna

AL NORD: Al mattino nuvolosità compatta su Piemonte e Liguria, con deboli precipitazioni associate, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con piogge intense attese sull’Emilia Romagna. AL CENTRO: Al mattino cieli coperti tra Toscana e Lazio, con possibili pioviggini su quest’ultima, variabile altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge deboli o a tratti moderate specie sui settori Tirrenici. In serata attese precipitazioni sparse su tutti i settori, in intensificazione tra Umbria e Marche nelle ore notturne. AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo instabile al mattino sulla Sardegna con piogge sui settori settentrionali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con qualche pioggia tra Sicilia e Molise. In serata ancora maltempo sulle Isole Maggiori; peggiora nella notte con precipitazioni estese alle regioni peninsulari. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET.

Maltempo protratto alla giornata di domani

Anche nella giornata di domani il maltempo farà da padrone in Italia con molte nubi e piogge sparse su tutta la penisola: questo grazie allo spostamento progressivo della goccia fredda che si andrà a posizionare proprio al centro del mar Tirreno. Specie nelle ore diurne le precipitazioni saranno costanti sulle regioni del centro-nord con fenomeni anche temporaleschi sulla dorsale Appenninica e sulla Sardegna settentrionale. Fenomeni più sporadici su Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. In serata le precipitazioni insisteranno sulle regioni Adriatiche, su quelle del nord-est ed ancora sulle isole maggiori per poi proseguire anche nel fine settimana. Ecco dove

CONTINUA A LEGGERE​

Previsioni meteo per il fine settimana tra variabilità e nuove piogge

Come anticipato nel fine settimana avremo condizioni di spiccata variabilità al centro-sud con precipitazioni sparse e fenomeni convettivi anche intensi specie sulle Isole Maggiori e sui rilievi Appenninici. Ancora tempo instabile al nord Italia con instabilità pomeridiana ma con fenomeni più moderati. Da domenica atteso un graduale miglioramento dapprima al nord, per poi lasciar spazio alla rimonta di un vasto e robusto anticiclone che si estenderà dall’oceano Atlantico verso il continente Europeo. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.