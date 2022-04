METEO – MALTEMPO NO STOP, arrivano PIOGGE e possibili TEMPORALI anche nel WEEKEND, i dettagli

Peggioramento in azione sull’Italia

L’avanzamento di una perturbazione di matrice atlantica in arrivo dalla Penisola iberica sta causando in queste ore un peggioramento piuttosto evidente delle condizioni meteo, con piogge e rovesci in ingresso dai quadranti occidentali che hanno interessato soprattutto la Sardegna nel pomeriggio, dove i fenomeni sono risultati localmente intensi. Isolati rovesci hanno coinvolto e coinvolgono anche i settori centrali, il nordovest e parte del sud Italia.

Prossime ore peggioramento ulteriore sulla nostra Penisola

Nel corso delle prossime ore la perturbazione centrerà il suo minimo depressionario nei pressi della Bocca di Bonifacio, avvicinandosi di fatto alla nostra Penisola. Le condizioni meteo tenderanno quindi a peggiorare ulteriormente con maltempo che assumerà carattere più diffuso e con fenomeni possibilmente intensi e accompagnati da attività elettrica, soprattutto in alcune aree del Paese (scopri quali). Nonostante quest’evoluzione, le temperature non subiranno significative variazioni a causa di un richiamo di correnti miti.

Piogge e temporali anche nel weekend

Se le condizioni meteo tenderanno a migliorare soprattutto nella seconda parte della giornata di domani venerdì 22 aprile, in un contesto che si manterrà comunque perturbato con isolati e residui rovesci in serata, per il weekend è atteso un nuovo peggioramento: stando infatti a ciò che prospettano i principali centri di calcolo un’altra perturbazione che in queste ore sta interessando la Penisola iberica avanzerà verso est impattando con il nostro Paese nel fine settimana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

