PREVISIONI METEO domani 21 aprile: maltempo intenso in arrivo in ITALIA con piogge e temporali sparsi

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre posizionato sul basso Atlantico con massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa ad ovest delle omonime Isole. Circolazione depressionaria che interessa buona parte dell’Europa centro-meridionale con un minimo di bassa pressione intorno a 1000 hPa sul Mediterraneo centro-occidentale ed un altro minimo in atlantico di circa 1005 hPa a sud-ovest delle Isole Britanniche. Alta pressione tra Groenlandia, Islanda e Scandinavia con massimi fino a 1035 hPa.

Previsioni meteo per domani, 21 aprile

Al Nord: Al mattino deboli precipitazioni su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli coperti su tutti i settori. In serata atteso un peggioramento con piogge anche intense specie sull’Emilia Romagna, dove non sono da escludersi temporali nella notte; neve sulle Alpi fin verso i 1300-1600 metri e in Appennino settentrionale dai 1800 metri. Temperature minime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Tempo instabile al mattino con piogge sparse e cieli coperti su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo uggioso, con pioviggini sparse. In serata attesi temporali sulle coste Tirreniche, altrove avremo precipitazioni deboli o moderate; graduale miglioramento atteso nella notte. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.