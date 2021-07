METEO – MALTEMPO NO STOP con altre PIOGGE e TEMPORALI in arrivo: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Maltempo sulle regioni nordorientali

Il fronte perturbato che nel pomeriggio ha già colpito duramente gran parte dei settori nordoccidentali italiani, provocando anche diversi disagi e danni, si è spostato in queste ore verso il nordest. E’ proprio sulle regioni nordorientali che il nucleo di maltempo si è concentrato maggiormente, portando fenomeni temporaleschi localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. Non manca qualche episodio di grandine con annesso calo delle temperature sensibile al passaggio delle precipitazioni.

Domani nuova giornata di maltempo

Il continuo flusso di correnti perturbate provenienti dai quadranti settentrionali continuerà a portare condizioni meteo mediamente instabili soprattutto sulle regioni settentrionali. E’ proprio qui infatti che domani mercoledì 14 luglio sono attesi nuovi rovesci anche temporaleschi e occasionalmente accompagnati da grandine. Il maltempo scoppierà soprattutto nel pomeriggio e incorrerà in un miglioramento verso sera. Più asciutto e stabile al centro-sud, dove le temperature risulteranno comunque più fresche. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Triveneto, Liguria, Emilia-Romagna occidentale e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori alpini del Friuli Venezia Giulia; isolate, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, su Toscana orientale, settori settentrionali di Sicilia e Sardegna e sulle aree interne dell’Abruzzo meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in generale sensibile diminuzione al Centro-Nord e sulla Sicilia settentrionale; massime in sensibile, o localmente marcata, diminuzione su Triveneto e Centro-Sud, con valori massimi ancora localmente elevati sui settori ionici. Venti: forti nord-occidentali sulla Sardegna, con locali rinforzi di burrasca sui settori settentrionali; localmente forti, dai quadranti occidentali, su Toscana centro-settentrionale, zone appenniniche, Puglia settentrionale, settori ionici della Calabria e settori ionici e settentrionali della Sicilia. Mari: localmente agitati il Mar Ligure ed il Mar di Sardegna settentrionale, in graduale attenuazione; molto mossi i restanti bacini occidentali; tendente a localmente molto mosso lo Ionio occidentale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.