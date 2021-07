METEO – Forte MALTEMPO in Piemonte, GRANDINE a Torino e FRANE nel Verbano: DANNI e DISAGI, i dettagli

Ecco di nuovo il maltempo in Italia

L’Anticiclone africano sta nuovamente arretrando sulla nostra Penisola in favore dell’ingresso di correnti più fresche e di natura instabile provenienti dai quadranti nordoccidentali. Trattasi di una goccia fredda che sta portando fine dalle prime ore di oggi condizioni di spiccato maltempo soprattutto sulle regioni settentrionali dello stivale, dove i fenomeni localmente sono stati molto intensi e a carattere di nubifragio. Più stabile al centro-sud con nuvolosità in aumento.

Temperature ancora calde al sud, in calo al centro-nord

In questo contesto le temperature continuano a mantenersi su valori piuttosto caldi sulle regioni meridionali, mentre le correnti più fresche stanno raggiungendo proprio in queste ore le regioni centrali, dopo quelle settentrionali. Nelle prossime ore le correnti fresche continueranno a scendere di latitudine, con il calo termico che finirà per interessare anche i settori meridionali entro domani.

Forte maltempo si abbatte sul Piemonte

Come spesso avviene ultimamente, purtroppo il maltempo è tornato sul nostro Paese e lo ha fatto provocando disagi e danni anche notevoli talvolta. Nel pomeriggio i temporali non si sono solo abbattuti in Trentino, ma hanno interessato anche buona parte del Piemonte, causando un crollo termico al passaggio dei fenomeni. In particolare le province più colpite sono quelle di Torino e Verbania, come vedremo nel prossimo paragrafo.

