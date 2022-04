METEO – MALTEMPO NO STOP e con CALO TERMICO, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Piogge e rovesci insistono su alcune zone del Paese

La giornata odierna sta passando in cavalleria contrassegnata interamente da condizioni di maltempo pressoché sparso sullo stivale, con rovesci che hanno interessato parte di tutti i settori italiani da nord a sud. Questo a causa di una perturbazione che in queste ore sta richiamando correnti via via più fredde di natura artica e in ingresso dalla Porta del Rodano, che stanno causando un primo calo delle temperature al settentrione dove la neve cade e cadrà a quote relativamente basse. Abbassamento della quota neve sensibile anche in parte del centro (scopri di più).

Domani maltempo anche intenso e con calo sensibile delle temperature

Nella giornata di domani sabato 2 aprile la perturbazione verrà agganciata da correnti artiche in ingresso dai quadranti settentrionali che porteranno un rinvigorimento delle condizioni di maltempo sullo stivale, accompagnato da un abbassamento sensibile della quota neve. Rovesci nevosi a quote collinari o anche di bassa collina colpiranno tutto il versante tirrenico (con quota più alta sulla Calabria), con piogge e possibili temporali anche localmente intensi. Possibili fenomeni di grandine o gragnola fino in pianura. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Alta Toscana, Lazio centro-meridionale, Sardegna, resto di Campania e Basilicata occidentale, Calabria tirrenica centrale, Alpi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del territorio nazionale, ad eccezione dei settori costieri di Abruzzo e Molise, Puglia e Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 600-800m su regioni settentrionali, Sardegna e su tutte le regioni tirreniche e le zone interne del Centro-Sud peninsulare, in locale abbassamento fino a 400m al Centro e sulla Sardegna, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti sulle Alpi orientali. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile calo su tutte le regioni, localmente marcato sulle regioni centrali. Venti: di burrasca o burrasca forte dai quadranti occidentali sulla Sardegna; da forti a burrasca occidentali su tutte le zone tirreniche e sulla Sicilia; localmente forti occidentali sul resto del Centro-Sud, con raffiche di burrasca su tutte le zone appenniniche; localmente forti settentrionali sulla Liguria, con raffiche di burrasca. Mari: molto agitato il Mar di Sardegna; agitati i restanti bacini occidentali, localmente molto agitato il Canale di Sardegna; molto mosso lo Ionio e l’Adriatico meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

