METEO – MALTEMPO NO STOP in ITALIA, ancora PIOGGE e ACQUAZZONI nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Quadro si presenta ancora perturbato sull’Italia

Il quadro meteorologico del Paese si presenta ancora perturbato così come negli ultimi giorni sulla nostra Penisola a causa dell’avanzamento di una perturbazione di natura africana che risale nel Mediterraneo e che viene contestualmente alimentata da correnti altrettanto instabili in discesa dai quadranti nordoccidentali e di origine atlantica. Piogge e occasionali temporali hanno interessato fin qui soprattutto il centro-nord, ma nella giornata odierna non mancano e non mancheranno di coinvolgere anche parte del meridione, come vedremo.

Allerta gialla su alcune aree del Paese diramata per oggi

La situazione meteorologica ampiamente prevista dal Dipartimento di Protezione Civile che non a caso aveva già diramato per oggi un’allerta meteo a causa di condizioni avverse, è associata peraltro ad un contesto termico che si osserva in locale sensibile calo, soprattutto per quello che riguarda i valori massimi di temperatura. Sono soprattutto le piogge ad essere accompagnate ad un calo termico tanto più marcato quanto più intensi risultano i fenomeni. Valori minimi che restano infatti pressappoco invariati o in lieve calo.

Prossime ore maltempo ancora in azione in Italia

Sebbene nelle prossime ore la tendenza strizza l’occhio ad un timido miglioramento, le condizioni meteo si manterranno in un contesto ancora perturbato, con piogge e rovesci localizzati o sparsi che interesseranno ancora il centro-nord e la Sardegna, specie del versante tirrenico. Tuttavia il maltempo, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo potrebbe estendersi anche su parte del meridione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo anche in Sicilia e zone joniche della Calabria in serata

In serata, mentre i rovesci incorreranno in una generica attenuazione che in molti casi (ma non tutti) si tradurrà in cessazione dei fenomeni, al sud il maltempo è destinato leggermente ad espandersi, colpendo oltre che la Sicilia anche la Calabria e in particolare le aree joniche. In tutti i casi, da nord a sud, difficile ipotizzare attività elettrica, con i fenomeni che risulteranno mediamente di debole o moderata intensità, con temperature che non subiranno particolari variazioni rispetto a quanto osservato ieri.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.