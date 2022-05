METEO – PIOGGE e possibili TEMPORALI insistenti in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA: ecco dove

Serata di maltempo per il centro-nord

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano condizioni di maltempo che riguardano in particolar modo le aree centro-settentrionali del Paese, con fenomeni localmente anche intensi, ma con attività elettrica praticamente assente. Piogge e occasionali temporali continueranno a colpire lo stivale anche nella restante parte di serata (scopri di più). Parziale coinvolgimento anche del meridione dove si registrano rovesci localizzati e perlopiù blandi. Le temperature appaiono mediamente in calo al centro-nord, addirittura in aumento invece al sud dove si è attivato un richiamo di correnti miti.

Domani maltempo anche su parte del sud

Lo spostamento del minimo depressionario nel tratto di mare compreso tra le due Isole Maggiori provocherà l’espansione del maltempo anche sulle regioni meridionali nella giornata di domani venerdì 6 maggio, in particolare fino al mattino. Piogge e occasionali temporali continueranno ad interessare il centro-nord e la Sicilia nel pomeriggio, con un lento miglioramento atteso in serata in un contesto che rimarrà tuttavia perturbato: rovesci saranno infatti ancora plausibili a carattere sparso o localizzato al nordest, sulle Isole Maggiori e sui settori jonici della Calabria. Fenomeni che potranno risultare anche intensi sul versante tirrenico della Sardegna fino al mattino, nelle zone interne della Sicilia nel pomeriggio. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Piemonte centro-meridionale, Emilia Romagna centro-occidentale e Toscana, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati su Piemonte meridionale e Sardegna orientale; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del Paese, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sicilia, Calabria centro-meridionale, Lazio settentrionale e settori interni di Abruzzo e Molise. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile calo al Nord-Est, sulle zone adriatiche ed al Meridione. Venti: forti settentrionali su Sardegna e Liguria; localmente forti dai quadranti orientali su tutte le regioni centro-meridionali, con rinforzi da sud-est su Sicilia, Calabria e coste tirreniche; venti in rotazione da ovest nel pomeriggio sulla Sicilia. Mari: agitato il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali, temporaneamente agitati il Mar di Saregna, il Tirreno e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 6 maggio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

