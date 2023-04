Meteo – Maltempo no stop in Italia, ancora piogge e possibili temporali: scatta l’allerta della Protezione Civile

Serata di maltempo per l’Italia

Coerentemente con quanto si è registrato nel corso della giornata odierna, anche la serata corrente sarà caratterizzata da maltempo, con piogge e rovesci solo occasionalmente accompagnati da attività elettrica e localmente anche intensi. I fenomeni si concentreranno, ancora una volta, principalmente sul versante tirrenico, con temperature che non subiranno variazioni significative rispetto a quanto si sarà registrato nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in Italia anche per domani

Nella giornata di domani lunedì 1° maggio le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno mediamente instabili a causa dell’approfondimento di un minimo depressionario che andrà a posizionarsi nei pressi della Campania e che segnerà circa 1007hPa. Nel mirino del maltempo ci saranno soprattutto le aree peninsulari da nord a sud, con fenomeni localmente anche intensi in particolare lungo il versante tirrenico e occasionalmente accompagnati da attività elettrica. Atteso anche un coinvolgimento della Sicilia tirrenica, mentre le temperature risulteranno stazionarie quando non in diminuzione.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Abruzzo meridionale, Molise centro-occidentale e Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale, occidentale e meridionale, Alto Adige, Liguria centro-occidentale, settori appenninici e costieri dell’Emilia-Romagna, resto del centro-sud peninsulare e Sicilia centrale tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Sicilia, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna e su Lombardia, Trentino, Veneto, settori costieri del Friuli Venezia Giulia e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione su Sardegna e Sicilia; massime in locale sensibile diminuzione su Emilia-Romagna, regioni centrale peninsulari e Campania. Venti: localmente forti occidentali sulla Sardegna; tendenti a forti dai quadranti meridionali su Puglia, Basilicata orientale, settori costieri adriatici centrali e, dalla sera, sulla Romagna. Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno centro-meridionale; tendenti a molto mossi lo Ionio settentrionale e l’Adriatico centro-meridionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 1 maggio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube