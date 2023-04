Meteo – Maltempo per il ponte del 25 Aprile, a seguire torna protagonista l’alta pressione

Condizioni meteo in atto

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede il progressivo cedimento di un campo d’alta pressione a favore dell’ingresso di una perturbazione che si farà sentire nelle prossime 24 ore. L’ingresso di una saccatura di matrice nord-atlantica permetterà il ritorno di piogge e maltempo diffuso in Italia. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi.

Maltempo al nord Italia, ecco quanto previsto per quest’oggi

Meteo oggi – Queste le rpevisioni meteo per oggi 23 Aprile: Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con precipitazioni sparse lungo l’arco alpino. Al pomeriggio piogge e acquazzoni in sconfinamento verso la Pianura Padana. In serata insiste il maltempo con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sull’Emilia Romagna. Al Centro: Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite, maggiori addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio piogge e acquazzoni in sviluppo sui settori appenninici, per lo più invariato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio locali piogge lungo la dorsale appenninica, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Peggioramento meteo in arrivo per il ponte?

Per la giornata di domani la perturbazione avrà raggiunto il centro-nord con piogge anche intense specie su Trentino, Triveneto e Umbria; la neve tornerà sulle Alpi a partire dai 1400-1600 metri di quota. Nel corso delle ore pomeridiane avremo fenomeni a carattere temporalesco specie sulle regioni di nord-est. Fenomeni anche sulle regioni meridionali peninsulari. Le temperature torneranno a scendere di qualche grado su tutta la penisola, con massime diffuse al di sotto dei 20°C. Per il 25 Aprile avremo ancora qualche pioggia sulle regioni del centro-sud.

Tendenza per il medio termine

Da metà settimana un promontorio d’alta pressione si ergerà dal nord Africa raggiungendo il bacino Mediterraneo centrale, con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Questo condizionerà il tempo meteorologico per gli ultimi giorni del mese di Aprile con stabilità diffusa in Italia. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

