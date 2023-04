Meteo Italia – Nuovo peggioramento al nord, domani piogge e temporali anche al centro-sud

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta area depressionaria in pieno Oceano Atlantico, mentre una saccatura si distende dal Mare di Barents al Regno Unito, dove ritroviamo un centro di bassa pressione pari a 999 hPa. Nel contempo sull’Europa centro-meridionale il flusso tende a divenire occidentale, pilotando correnti umide anche verso l’Italia, dove il campo barico tende gradualmente a cedere ed è atteso un peggioramento del tempo durante il ponte del 25 aprile.

Meteo domenica 23 aprile: instabilità in aumento al nord, nubi di passaggio altrove

Meteo Italia domenica 23 aprile. Giornata di domenica che farà registrare un nuovo calo del geopotenziale sul nord Italia, dove sono attese nubi in transito ed acquazzoni in particolare su Alpi e Prealpi in estensione dalla sera-notte anche al levante ligure, Triveneto, Lombardia ed occasionalmente al Piemonte. Infiltrazioni umide responsabili di un aumento della nuvolosità anche al centro-sud, salvo ampie schiarite sui settori ionici, ma in un contesto mediamente stabile; locali acquazzoni non si escludono durante le ore pomeridiane a ridosso dell’Appennino. Temperature primaverili con valori massimi ovunque al di sopra dei +20°C, con picchi di +25°C sulla Sardegna ed Emilia-Romagna.

Ponte del 25 aprile a rischio temporali

Un’ansa ciclonica riuscirà a farsi strada sul Mediterraneo centrale ad inizio della prossima settimana. Giornata di lunedì che vedrà il passaggio di un impulso instabile sull’Italia con acquazzoni e temporali in particolare sulle regioni di Nordest, centro Italia, Molise, Campania e Puglia. Nubi in transito sul resto del Paese. Festività del 25 aprile che farà registrare un nuovo peggioramento del tempo al Nordest con piogge e temporali nel corso del pomeriggio, in parziale estensione anche a Marche, nord dell’Umbria ed alta Toscana nel corso della sera. Ponte del 25 aprile, quindi, a rischio temporali su molte regioni d’Italia, poi potrebbe giungere l’alta pressione per la fine del mese.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto previsto nel corso delle prossime ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Domenica 23 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

