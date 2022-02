METEO – Maltempo, PIOGGIA e fortissime raffiche di VENTO colpiscono la Puglia: ci sono danni, i dettagli

Rapida perturbazione al centro-sud, forti venti in tutta Italia

Rapidissimo passaggio instabile in queste ore al sud Italia dove sta piovendo moderatamente su Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Il fronte instabile è seguito da forti venti da nord che stanno spazzando alcune zone alpine e soprattutto parte del centro e del meridione con anche delle mareggiate nelle coste esposte. Situazione difficile al nord dove le raffiche sono arrivate a superare i 200 km/h nelle alpi occidentali ed oltre i 100 km/h in pianura con danni anche a Trino e Milano. Sole e temperature troppo alte al settentrione ma anche fortissime raffiche di favonio. Forti venti anche al centro-sud (specie Puglia) ma qui il clima è più invernale grazie al passaggio della perturbazione con piogge e neve sopra gli 800-1000 m. Leggi anche: Attenzione, rapida perturbazione nel fine settimana con ritorno delle piogge anche al nord

Forte vento e numerosi danni, feriti gravi al nord

Particolarmente colpito dalle fortissime raffiche di vento è stato il milanese e gran parte della Lombardia con crolli, momenti di paura, danni e purtroppo anche alcuni feriti gravi. Il forte vento ha colpito con forza gran parte dell’Italia a causa del passaggio di una perturbazione diretta verso i Balcani. Una situazione che aggrava ulteriormente la siccità presente al settentrione. Come detto, tanti i danni in diverse regioni, soprattutto in Lombardia dove si contano anche dei feriti feriti gravi come vedremo di seguito. Diversi i feriti in Lombardia come riportato da ilgiorno.it: un agricoltore di 76 anni è rimato ferito, stamani, a Settala, dalla caduta di due alberi a causa delle fortissime raffiche di vento superiori i 110 km/h. L’uomo ha riportato una brutta frattura a un piede oltre a un trauma cranico e al volto, ma non è in pericolo di vita. Stessi problemi anche a Rho dove un grosso albero è crollato davanti la stazione ferendo due persone. Leggi anche: Meteo, prospettive invernali pessime. Anticiclone e siccità almeno fino a metà febbraio. I dettagli

Forte vento e danni anche in Puglia

Forte maltempo in queste ore anche in Puglia dove brevi ma intensi temporali si sono abbattuti soprattutto tra foggiano (Torremaggiore), barese e leccese. In diversi centri, la pioggia e anche la grandine hanno creato molti problemi, soprattutto nelle gallerie, mentre le forti raffiche di vento hanno fatto cadere qualche albero e pezzi di cornicioni. Leggi anche: Nuova pausa dell’inverno a febbraio. Temperature in aumento e clima diurno molto mite

