Meteo – Maltempo prolungato sull’Italia, attese diverse perturbazioni fino al prossimo weekend? Le ultimissime

Maggio fin qui piovoso su parte d’Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo un mese di aprile dinamico con ritorno delle piogge e temperature spesso al di sotto delle medie del periodo, anche l’ultimo mese della Primavera è stato fino ad oggi spesso perturbato. Mese di maggio che sta infatti attraversando una lunga fase perturbata sull’Italia, con frequenti passaggi instabili, piogge, grandinate e nubifragi. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici tale situazione non muterà a breve, anzi è stata confermata la tendenza meteo che vi abbiamo mostrato la scorsa settimana. Anche nel corso della prossima settimana, infatti, una lacuna barica insisterà sul bacino del Mediterraneo, condizionando il tempo sull’Italia e portando a nuove fasi di maltempo con piogge abbondanti ed ancora rischio nubifragi. Vediamo nel dettaglio le possibili fasi meteo per i prossimi giorni.

Vortice afro-mediterraneo atteso per inizio settimana

Meteo in nuovo peggioramento ad inizio settimana per la risalita dal nord Africa di una depressione in approfondimento lunedì sul basso Tirreno, con valori al suolo simulati fin sotto i 990 hPa. Maltempo atteso domani al sud e Sicilia, con piogge intense specie sui settori centro-occidentali dell’Isola, Campania e Calabria tirrenica. Peggiora dalla sera anche al centro con piogge nottetempo in risalita verso l’Emilia-Romagna e settori meridionali del Triveneto. Martedì la ciclogenesi si porterà sulle regioni centrali, dove la giornata risulterà spiccatamente instabile, con acquazzoni e temporali ancora su Sicilia e settori tirrenici meridionali; migliora sul resto del sud, mentre le condizioni meteo peggioreranno su tutto il nord Italia. Venti forti di burrasca con raffiche fino a 100 km/h. Rischio nubifragi lunedì al sud, martedì sui settori appenninici e subappenninici dell’Emilia-Romagna.

Meteo incerto fino al prossimo weekend

Ciclogenesi in riassorbimento nel corso della giornata di mercoledì, ma con residui fenomeni attesi ancora sulle regioni centro-meridionali Peninsulari e settori a sud del Po. Giovedì sarà una giornata instabile anche sul centro Italia e localmente sull’estremo Nordovest, mentre venerdì è attesa una generale pausa più stabile, salvo occasionali quanto locali residui disturbi. A seguire non è escluso un nuovo peggioramento per il prossimo weekend, vediamo nella prossima pagina la tendenza meteo.

Nuova depressione afro-mediterraneo per il prossimo weekend?

La lacuna barica attualmente presente sul bacino del Mediterraneo insisterà per tutta la prossima settimana. La sua rotazione in senso antiorario favorirà la genesi di alcune depressioni, una delle quali attesa ad inizio settimana. Secondo le ultime simulazioni modellistiche una nuova ciclogenesi potrebbe prendere forma dall’entroterra africano proprio a ridosso del prossimo weekend, risalendo poi verso le due Isole Maggiori. Al momento è ancora premature effettuare una previsione meteo dettagliata, stante ancora l’incertezza sulla formazione e successiva evoluzione della bassa pressione, ma non è esclusa una nuova ondata di maltempo al centro-sud. Rimanete aggiornati!

