Meteo – Maltempo residuale coinvolge l’Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove

Serata di maltempo per il sud

A seguito di una giornata in cui l’instabilità ha interessato il centro-sud, le condizioni meteo in serata si manterranno mediamente perturbate al meridione, con rovesci isolati e perlopiù di debole o moderata intensità che coinvolgeranno ancora il basso Lazio. Le correnti artiche, che alimentano tale peggioramento, faranno sì che la neve cadrà talvolta a quote anche relativamente basse (scopri dove), con temperature che si presentano comunque più similarmente invernali che primaverili pressoché ovunque.

Domani ultime note di maltempo

Il fronte di maltempo andrà ad esaurirsi nella giornata di domani giovedì 6 aprile, quando è previsto un miglioramento a grandi linee sulla nostra Penisola, con instabilità residuale e sempre più localizzata che interesserà tra la notte e il mattino il settore jonico e la Sicilia tirrenica. Qualche isolato temporale resisterà nel pomeriggio sulle zone interne della Calabria, dove la quota neve si attesterà tra i 1.100/1.300 metri. Le condizioni meteo altrove si manterranno stabili e asciutte, con qualche schiarita e con temperature mediamente in aumento.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, settori settentrionali della Sicilia, su Puglia centro-meridionale e Basilicata ionica, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sul Salento e su quelli più orientali della Calabria. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento sulle regioni peninsulari. Venti: forti dai quadranti settentrionali sui settori costieri di Abruzzo e Molise, su Puglia, settori ionici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, Sicilia e localmente su bassa Toscana e alto Lazio. Mari: molto mossi il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione; molto mossi l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 6 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento.

