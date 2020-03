METEO – MALTEMPO sull’ITALIA, NUBIFRAGI sulle regioni meridionali e NEVE al nord

METEO: Neve in gran parte dell’Italia

Un Inverno archiviato piuttosto mite e secco in tutta l’Italia e fortemente condizionato dalla salute straordinaria del Vortice Polare. Primavera iniziata da pochi giorni ma con una rivincita dell’Inverno e temperature sotto la media di riferimento con scenari degni del mese di Gennaio anche in città. Dopo le nevicate in pianura al centro, poi al sud, ora anche al nord ci sono città imbiancate come Modena.

Nubifragi sulle regioni meridionali

Un impulso di maltempo con piogge, nubifragi e ancora neve ha colpito nelle ultime ore principalmente il sud Italia, caduti fino a 250 millimetri di pioggia sulla Sicilia e Calabria, particolarmente colpito il catanese. Neve copiosa sulla Sila, Etna e Appennino meridionale.

La neve raggiunge anche il nord Italia

Dalle prime ore della giornata odierna la neve ha raggiunto la pianura Padana, imbiancata in primis la città di Modena con paesaggi tipicamente invernali anche nel centro della città. Fiocchi pure a Bologna ma con maggiori difficoltà nell’accumulo al suolo. Neve di Marzo con i fiocchi che in queste ore centrali della giornata si trasformano in pioggia, poi nella giornata di domani le condizioni meteo andranno a migliorare specie dal pomeriggio.