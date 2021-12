METEO – MALTEMPO torna a colpire l’ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI anche nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Maltempo torna ad azionarsi sull’Italia

Lo avevamo anticipato negli scorsi giorni e non si è fatto attendere: il maltempo è tornato a colpire il nostro Paese. Questo è stato possibile a causa di una ritirata dell’Anticiclone azzorriano che per oltre 10 giorni ha interessato, tra alti e bassi, l’intero Mediterraneo centro-occidentale, sia pur concedendo spazio di tanto in tanto a qualche localizzata eccezione al bel tempo, specie sui settori tirrenici. Laddove cioè, le piogge e occasionalmente i temporali sono tornati ad azionarsi oggi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Piogge e occasionali temporali con fenomeni anche intensi in Italia

In queste ore le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico evidenziano un quadro meteorologico perturbato sulla nostra Penisola, con piogge e occasionali temporali anche intensi lungo il versante tirrenico centro-settentrionale, in particolare nel Lazio e in Liguria. Rovesci che si susseguono tuttavia anche in Toscana e in Emilia Romagna, dove assumono carattere più localizzato e anche meno intenso.

Nelle prossime ore ancora maltempo

Nel corso delle prossime ore le correnti atlantiche in ingresso nel Mediterraneo e responsabili dell’attuale ondata di maltempo continueranno a portare i loro effetti sull’Italia. Pertanto, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, anche le prossime ore risulteranno perturbate sul nostro Paese come vedremo nel prossimo paragrafo., con piogge e occasionali temporali che vengono accompagnati comunque da un clima relativamente mite dovuto all’origine dell’aria in ingresso (oceanica).

