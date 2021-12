PREVISIONI METEO domani 25 dicembre: piogge e temporali localmente intensi in ITALIA, ecco dove

[multipagina]

Situazione sinottica europea

Blocco di aria gelida sull’Europa nord-orientale con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa tra Finlandia e Russia. Vasta e profonda circolazione depressionaria anche in Atlantico con un minimo al suolo intorno a 990 hPa ad ovest delle Isole Britanniche. Correnti umide occidentali in arrivo sul Mediterraneo con tempo in peggioramento sull’Italia. Promontorio anticiclonico in movimento verso il Mediterraneo orientale con valori di pressione al suolo intorno a 1020 hPa. Alta pressione di natura termica presente sulla Groenlandia con valori di pressione al suolo fino a 1055 hPa.

Previsioni meteo per domani, 25 dicembre

Al Nord: Al mattino piogge e acquazzoni su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio ancora piogge su Liguria, Emilia Romagna e settori costieri di Veneto e Friuli, asciutto ma con cieli nuvolosi altrove. In serata ancora piogge sulla Liguria, asciutto sul resto del Nord con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 25 dicembre

Al Centro: Al mattino maltempo sui settori tirrenici con piogge e temporali anche intensi, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio ancora piogge e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, asciutto ma con molte nuvole altrove. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con piogge sparse, variabilità asciutta sui settori adriatici. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 25 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Molise e Campania, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti in Sardegna. Al pomeriggio molte nuvole in transito ma con tempo asciutto, pioviggini sulla Sardegna. In serata piogge ancora in Sardegna e in arrivo in Campania, ancora asciutto altrove con nuvolosità variabile. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

