METEO – MALTEMPO torna protagonista sull’ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA: ecco dove

Serata di maltempo al nord, rimane stabile al centro-sud

A seguito di un pomeriggio foriero di maltempo sulle regioni settentrionali dovuto principalmente all’arretramento dell’Alta pressione che ha caratterizzato l’Italia praticamente per intero la scorsa settimana, la serata corrente sembra promettere altrettante piogge e temporali, occasionalmente anche con grandine e di forte intensità (scopri dove). Le condizioni meteo si mantengono invece relativamente più stabile al centro-sud, dove il clima in molti casi appare pienamente estivo.

Piogge e temporali per domani al nord Italia

Un flusso perturbato di natura atlantica continuerà a scorrere lungo le aree più settentrionali del Paese nella giornata di domani mercoledì 25 maggio, determinando la prosecuzione del maltempo con piogge e temporali fino alla mattina, specie su Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Dal pomeriggio i fenomeni, spesso temporaleschi, si concentreranno principalmente lungo le aree montuose, Appennino Ligure e Tosco-Emiliano compreso con possibili sconfinamenti. Le condizioni meteo peggioreranno anche al centro-sud, dove si osserverà un aumento della nuvolosità con qualche rovescio pomeridiano sulle zone interne della Sardegna e del Lazio, con occasionali temporali.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna occidentale, sulle restanti regioni settentrionali e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Piemonte centro-occidentale, Lombardia centro-settentrionale e settori alpini e prealpini del Triveneto. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: tendente a molto mosso il Mar di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 25 maggio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lombardia: Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.