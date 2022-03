METEO – MARZO SHOW con nuovo ATTACCO ARTICO in arrivo e NEVE fino in pianura: i dettagli

Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, oltre che questa sera, interesserà l’ Italia nella giornata di domani lunedì 7 marzo con la Protezione Civile costretta ad emanare un’allerta per alcune zone ( scopri quali ). Questo è dovuto al fatto che la goccia fredda attualmente isolata nel Mediterraneo centrale verrà agganciata da una saccatura di origine artica che andrà affondando sempre più verso la nostra Penisola: è per la Festa della Donna infatti, nonché martedì 8 marzo, che un attacco artico sembra ormai profilarsi sullo stivale, con neve fino praticamente in pianura, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fino a praticamente in pianura nella mattinata di martedì, neve a bassa quota sul resto del Paese; marzo più invernale che primaverile finora

L’arrivo del suddetto attacco artico provocherà un’ondata di maltempo pienamente invernale sull’Italia per martedì 8 marzo, con il ritorno della neve praticamente in pianura sull’Abruzzo e in Molise in mattinata e con quota in leggero rialzo dal pomeriggio. Rovesci attesi anche in Calabria dove fiocchi scenderanno fino a quote collinari in serata e sulla Sicilia tirrenica fino a quote di bassa montagna (700/800 metri). Fino a questo momento un marzo sicuramente contrassegnato da pesanti caratteri invernali più che primaverili, nonostante la primavera meteorologica sia subentrata, come ogni anno, il 1° del mese corrente.