METEO – Nuovo PEGGIORAMENTO alle porte dell’ITALIA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Isolato maltempo sull’Italia nella serata odierna

A seguito di una mattinata in cui si è verificata una breve pausa dal maltempo sulla nostra Penisola, che ha seguito piogge e piovaschi residuali nel corso della notte, dal pomeriggio un nuovo peggioramento dovuto all’isolamento di una goccia fredda sul Mediterraneo ha interessato lo stivale: si tratta tuttavia perlopiù di rovesci isolati, seppur responsabili di fiocchi a quote relativamente anche molto basse e che riguardano zone circoscritte del nostro Paese (scopri quali).

Domani ulteriore peggioramento

Nella giornata di domani lunedì 7 marzo la suddetta goccia fredda verrà riagganciata da una saccatura di origine artica, il cui affondo sul Mediterraneo centrale sarà responsabile di un ulteriore peggioramento sul nostro Paese. Piogge e rovesci torneranno in particolare ad interessare il medio-basso versante adriatico con sconfinamenti plausibili su buona parte del meridione, con fenomeni sparsi e perlopiù deboli o moderati. La quota neve sarà ovunque compresa tra i 400 e gli 800 metri e leggermente più alta solo in Calabria.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere breve rovescio o isolato temporale, su Marche, Abruzzo, Lazio orientale e sud-orientale, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale e settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare sulle regioni adriatiche, su Calabria centro-settentrionale e versanti tirrenici di Campania e Basilicata. Nevicate: al di sopra dei 300-500 m su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale, al di sopra dei 400-600 m su Campania, Basilicata e Calabria centro settentrionale con temporaneo calo fino a quote più basse. Apporti al suolo generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime basse al Nord e sulle zone interne peninsulari. Venti: localmente forti nord-orientali su Romagna, Marche, Umbria, Toscana centro-meridionale e Lazio settentrionale. Tendenti a forti settentrionali su zone costiere di Abruzzo, Molise, Puglia garganica, Campania e Sicilia occidentale. Mari: localmente molto mossi l’Adriatico centrale ed il Tirreno centrale settore ovest. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

