METEO – Marzo si congeda con un altro affondo FREDDO in Italia, vediamo quale tendenza per APRILE

Nel corso della prossima e ultima domenica di marzo il modello americano GFS conferma un vasto e robusto anticiclone di blocco sull’Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1050 hPa. Aria fredda di origine artica in movimento verso l’Europa centrale con valori fino a -6/10 gradi alle quote medie. Proseguendo con il modello GFS l’aria fredda dovrebbe riuscire a raggiungere il Mediterraneo tra Lunedì 30 e Martedì 31 marzo portando un nuovo peggioramento meteo di stampo invernale in Italia.

Mentre la nostra Penisola è alle prese con maltempo di stampo invernale, un nuovo peggioramento meteo sulla stessa linea potrebbe profilarsi proprio negli ultimissimi giorni del mese di marzo. Anche se con una traiettoria ancora piuttosto incerta, diversi modelli mostrano una nuova discesa di aria fredda di origine artica verso l’Europa e forse il Mediterraneo. La tendenza meteo per la fine di marzo sembra dunque orientata ad una nuova fase invernale ma anche l’inizio di aprile potrebbe non essere da meno.

Affondo più blando per il modello europeo ECMWF ma calo termico confermato

Finale di marzo e anche inizio di aprile piuttosto dinamici sotto il profilo meteo anche per il modello europeo ECMWF. Evoluzione meteo per gli ultimi giorni del mese in corso che mostra un nucleo di aria fredda diretto verso Francia e Spagna. Italia schivata dal freddo in questo caso ma non dal maltempo con le correnti umide che porterebbero piogge abbondanti soprattutto al Centro-Nord. Nuovo affondo freddo anche per i primi giorni di aprile, questa volta sembra proprio sul Mediterraneo ma data la distanza temporale sarà meglio attendere i prossimi aggiornamenti.