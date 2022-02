METEO – MAXI-INCERTEZZA per MARZO, tra l’ANTICICLONE e un’IRRUZIONE ARTICA, la tendenza

Stabilità sulla stragrande maggioranza d’Italia, solo localizzate eccezioni

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano oggi condizioni meteo stabili pressoché dappertutto, fatto salvo per qualche isolato e debole rovescio che riguarda la Liguria. Nelle prossime ore tale situazione non sembra destinata a mutare, in quanto se è vero che un promontorio anticiclonico di stampo azzorriano continua ad abbracciare lo stivale, è anche vero che l’ingresso di correnti più umide sul Mediterraneo occidentale determinano questo tipo di disturbi, con nuvolosità diffusa su tutto il versante tirrenico, ma con isolati fenomeni solo in Liguria.

Passaggio di una blanda saccatura nel weekend, con maltempo altrettanto blando

Le suddette correnti perturbate transiteranno verso est in direzione cioè del nostro Paese nel corso del weekend oramai alle porte. Il passaggio di una blanda saccatura causerà un altrettanto blando peggioramento sulla nostra Penisola che, oltre a colpire in maniera circoscritta e perlopiù localizzata (scopri quali aree potrà interessare) sarà anche piuttosto rapido e non causerà sostanziali variazioni sul fronte termico, con le temperature che continueranno quindi ad attestarsi mediamente oltre la media del periodo.

Maxi-incertezza per fine febbraio/inizio marzo

Mentre si avvicina a grande falcate la data di fine dell’inverno meteorologico (28 febbraio) possiamo emettere un giudizio preventivo sulla stagione invernale, trascorsa in gran parte senza grossi sussulti, a causa di un Anticiclone spesso invadente nel Mediterraneo soprattutto da gennaio in poi. Non sono previsti significative variazioni su questo fronte da qui a una settimana, tuttavia dai principali centri di calcolo emerge un quadro piuttosto incerto per il periodo compreso proprio tra il finale di febbraio e l’inizio di marzo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.