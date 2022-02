METEO – Passaggio di MALTEMPO nel WEEKEND con ROVESCI, ma non ovunque: ecco i dettagli

Tempo generalmente (o quasi) stabile

A partire dalla giornata di ieri si assiste sul quadro sinottico ad una nuova elevazione da parte dell’Anticiclone azzorriano, che è tornato ad assumere il ruolo di protagonista nel bacino del Mediterraneo centrale. Tuttavia, la risalita di questo campo di Alta pressione è accompagnata, soprattutto sul versante tirrenico, da cieli comunque disturbati. Nella fattispecie di oggi, tale nuvolosità origina qualche piovasco sulla Liguria.

Piovaschi insisteranno anche nelle prossime ore

Questi disturbi nuvolosi hanno una causa ben precisa: l’ingresso di correnti umide ad alta quota sul Mediterraneo occidentale. Tale situazione infatti provoca i suddetti annuvolamenti e i piovaschi, che insisteranno anche nelle prossime ore sullo stivale (scopri dove). In tale contesto inoltre le temperature si mantengono mediamente oltre la media del periodo soprattutto nei valori minimi e soprattutto sul versante tirrenico, vista la nuvolosità che sarà un ostacolo per l’inversione termica.

Passaggio di maltempo nel weekend

Le suddette correnti umide transiteranno verso est nelle prossime ore, direzionandosi quindi verso la nostra Penisola, andandola ad investire nella giornata di domani sabato 19 febbraio. Tale evoluzione garantisce un peggioramento, seppur blando, sul territorio nazionale, con il ritorno di piogge e qualche nevicata che logicamente non interesseranno tutta Italia, ma colpiranno in maniera solamente localizzata stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.