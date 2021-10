METEO MILANO – Al via una fase INSTABILE con PIOGGE per inizio NOVEMBRE da OGNISSANTI

Condizioni meteo in Italia e a Roma

Salve amici del Centro Meteo Italiano. Siamo ormai giunti alla conclusione del mese di ottobre, che ci saluterà con qualche nube in più ma assenza prevalente di precipitazioni, se non nell’ultimissimo giorno del mese. Nel corso delle prossime ore una perturbazione si farà spazio sul continente europeo, interessando dapprima le regioni settentrionali, nonché la Lombardia. Vediamo dunque a seguire le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Milano weekend per domani

Meteo weekend – Giornata di sabato caratterizzata da cieli poco nuvolosi al mattino e qualche addensamento in più sui settori alpini; al pomeriggio attese precipitazioni irregolari, specie sulla Lombardia occidentale. In serata attesa maggiore nuvolosità e qualche pioviggine sui settori settentrionali. Nessuna variazione prevista nelle ore notturne. Temperature comprese tra 10°C e 14°C. Ventilazione debole dai quadranti orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domenica

Meteo domenica – La giornata di domenica vedrà l’avvicinamento della perturbazione che apporterà maltempo al settentrione: specie nel corso delle ore pomeridiane sono attese piogge di debole intensità sui settori occidentali e su Milano. Anche in serata avremo piogge moderate con estensione su tutto il territorio lombardo. Fenomeni che non subiranno variazione nella notte. Le temperature risulteranno piuttosto ravvicinate, comprese tra 12°C e 13°C. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. Vediamo di seguito la tendenza per la prossima settimana.