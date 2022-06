METEO MILANO – Alta pressione con tanto SOLE e temperature estive; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia, grazie al ritorno dell’alta pressione. Residui disturbi si attarderanno sulle zone interne dell’estremo sud nelle prossime ore, mentre al nord sarà un weekend ed inizio settimana con tanto sole e temperature estive. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: weekend stabile e con temperature estive

Campo barico in deciso aumento e livellato nelle prossime ore attorno ai 1020 hPa sulla Lombardia, determinerà un weekend decisamente stabile. Tanto sole è infatti atteso durante il mattino e le ore pomeridiane sia in pianura che sui settori alpini con cieli stellati nottetempo. Bel tempo anche su Milano con cieli sgombri da nubi sia oggi che nel corso della giornata di domenica. Consulta le previsioni meteo Milano per ulteriori dettagli! Temperature attese in deciso aumento, oscillano tra i +20°C della notte ed i +32°C del pomeriggio.

Avvio di settimana stabile, poi possibile qualche disturbo tra martedì e mercoledì

L’avvio della prossima settimana vedrà ancora condizioni meteo stabili sulla Lombardia, ma con tendenza al nuovo peggioramento. Un lieve cedimento del geopotenziale favorirà l’intrusione in quota di masse d’aria più umide con un peggioramento del tempo già nel corso della notte di martedì. Acquazzoni e locali temporali sono attesi tra martedì e mercoledì su gran parte della Lombardia, coinvolgendo anche Milano. A seguire possibile ritorno dell’alta pressione.

Temperature con poche variazioni fino a lunedì, poi lieve calo

Dal punto di vista termico non si osserveranno significative variazioni fino a lunedì, poi con l’arrivo di nubi e qualche acquazzone da martedì si registrerà un lieve calo nei valori massimi. In particolare su Milano le temperature si manterranno tra i +20°C della notte ed i +32°C del pomeriggio fino alla giornata di lunedì 13 giugno. Tra martedì e mercoledì l’arrivo di condizioni instabili favoriranno un calo nei valori massimi, attesi attorno ai +28/+29°C, mentre i valori notturni si manterranno attorno ai +20/+21°C. Da giovedì atteso un nuovo aumento, specie nei valori diurni, con massime nuovamente al di sopra dei +30°C.





Meteo stabile nel weekend con temperature estive su Milano. Avvio di settimana stabile, poi atteso qualche disturbo tra martedì e mercoledì.