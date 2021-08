METEO MILANO – Ancora CALDO fino a FERRAGOSTO, ma dalla prossima SETTIMANA si apre un nuovo SCENARIO

Tempo generalmente stabile in Lombardia, ecco la situazione meteo

Salve e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si può denotare la presenza di nuvolosità irregolare sul Mantovano e la presenza di un temporale isolato a ridosso del Veneto. Quest’oggi sulla Lombardia non avremo fenomeni di rilievo, tuttavia dalla prossima settimana lo scenario meteorologico potrebbe mutare radicalmente. Vediamo di seguito cosa ci aspetta e quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni!

Previsioni meteo di Milano odierne

Meteo – Sulla Lombardia e su Milano stamattina avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con locali aperture sui settori meridionali; al pomeriggio avremo ancora tempo asciutto sulle pianure con la possibilità di qualche rovescio a ridosso dei settori alpini. In serata tempo asciutto e stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiori aperture previste nella notte. Temperature in graduale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, comprese tra 35°C e 26°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – Vigilia di Ferragosto caratterizzata da maggiore stabilità con ampi spazi di sereno al mattino e qualche rovescio ancora sui rilievi nelle ore pomeridiane. Tempo del tutto stabile nelle ore notturne, con ampi spazi di sereno. Temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento (su Milano comprese tra 25°C e 36°C). Ventilazione debole dai quadranti settentrionali. Vediamo di seguito la tendenza per i giorni avvenire.