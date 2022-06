METEO MILANO – Ancora CALDO in vista per la settimana centrale di GIUGNO. Le PREVISIONI

Condizioni meteo a Milano

Salve e buon inizio di settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra un vasto campo d’alta pressione esteso dal nord Africa fin verso la nostra penisola, con massimi di pressione fino a 1020 che culminano sui settori Alpini. Nelle prossime ore su Milano le condizioni meteo risulteranno stazionarie, con qualche precipitazione di stampo pomeridiano sui rilievi. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Al mattino avremo cieli sereni su Milano, con qualche addensamento specie sui settori meridionali della Lombardia e sui rilievi; attese precipitazioni al pomeriggio su Bergamasco, Bresciano e sulle zone adiacenti all’arco Alpino. Ancora tanto sole sulla Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta le previsioni meteo Milano per ulteriori dettagli! Le temperature risulteranno piuttosto elevate e decisamente al di sopra delle medie del periodo, comprese tra 26°C e 34°C; i venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Ancora più stabilità atmosferica per la giornata di domani: al mattino avremo cieli in prevalenza sereni sulla Lombardia, con qualche sporadico addensamento tra Pavese e Mantovano. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni sui settori Alpini; nessuna variazione su Milano. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno. Prevista un’importante flessione delle temperature, che per domani sono previste comprese tra 22°C e 31°C. I venti risulteranno in prevalenza orientali. Nella giornata di mercoledì 15 giugno avremo qualche disturbo in più da occidente, con fenomeni convettivi più evidenti nelle ore pomeridiane. Di seguito vediamo le previsioni meteo per il resto della settimana.

Tendenza meteo per la settimana centrale di giugno

La settimana centrale di giugno non dovrebbe subire particolari variazioni con temperature che potranno toccare la soglia dei 34-35°C specie sulla bassa Lombarda nella seconda parte della settimana. Estate che dunque prosegue senza particolari variazioni e caldo senza tregua. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.





Meteo stabile con temperature estive su Milano per gran parte della settimana, salvo qualche disturbo tra martedì e mercoledì.