METEO MILANO – Ancora MALTEMPO sulla LOMBARDIA, tendenza verso il ritorno delle NEBBIE in val PADANA

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Buon inizio di settimana cari lettori di Milano e della Lombardia del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale vede il nord Italia sotto l’assedio delle piogge, determinate dalla presenza di un blando centro di bassa pressione posizionato al momento davanti alle coste della Toscana. Le precipitazioni ci accompagneranno per buona parte della giornata anche su Milano, per poi esaurirsi nelle ore serali. Vediamo di seguito le previsioni meteo.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – Piogge sparse al mattino di moderata intensità attese su Milano e su gran parte delle aree adiacenti alla Pianura Padana; tempo asciutto sulle Alpi ma con molte nubi in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni sparse ancora sui medesimi settori; in serata migliora il tempo con assenza di precipitazioni ma ancora cieli pienamente coperti su tutta la Lombardia. Nessuna variazione prevista nelle ore notturne. Le temperature risulteranno piuttosto compatte, comprese tra 11°C e 12°C. La ventilazione debole dai quadranti settentrionali; PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Domani 16 novembre avremo condizioni meteo più stabili grazie all’allontanamento del minimo di bassa pressione che insisterà sulle regioni meridionali: cieli per lo più poco nuvolosi al mattino, mentre tra pomeriggio e sera, sarà possibile un passaggio di nubi medio-alte sulla Lombardia. Cieli più coperti verso le ore notturne. Temperature che risulteranno in calo nei valori minimi ed in lieve aumento nelle massime, comprese su Milano tra 9°C e 13°C. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. Vediamo la tendenza per la seconda parte della settimana.