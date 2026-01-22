Meteo Milano – Ancora tempo stabile ma da domani nuova perturbazione polare in arrivo

Situazione meteo attuale

Salve cari lettori del Centro meteo Italiano! I residui del ciclone Harry stanno ancora interessando in queste ore il basso versante adriatico e la Basilicata, con fenomeni in graduale attenuazione. Anche le regioni maggiormente colpite dal maltempo nei giorni scorsi stanno registrando un miglioramento, con fenomeni che si stanno progressivamente esaurendo. Le condizioni meteo sul resto d’Italia, inclusa Milano, sono in generale più stabili e asciutte, come vedremo nel dettaglio.

Previsioni meteo Milano oggi

Oggi Milano si risveglia con cieli sereni fin dalle prime ore della notte, con condizioni stabili e asciutte. Nel corso della giornata, un debole passaggio nuvoloso potrà interessare la città, ma senza che ciò comporti fenomeni di maltempo, che rimarranno localizzati su altre zone. Le temperature su Milano oggi sono comprese tra +2°C di minima e +8°C di massima, con clima invernale ma senza particolari escursioni termiche.

Meteo Milano domani

L’arrivo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima porterà a un aumento della nuvolosità già nella giornata di venerdì 23 gennaio. Rovesci sono previsti su Sardegna e versante tirrenico. Anche Milano vedrà un incremento della nuvolosità, ma il tempo rimarrà asciutto con solo lievi variazioni rispetto a oggi. Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi simili ai valori attuali.

Tendenza meteo per il fine settimana

A partire dalla seconda metà di venerdì 23 gennaio, i primi rovesci raggiungeranno Milano, dove, a causa dell’afflusso di correnti fredde, potrebbero verificarsi nevicate anche in città, almeno in alcuni momenti della giornata. Le temperature subiranno una leggera diminuzione, con massime in calo ma minime stabili, mantenendosi comunque sotto i valori stagionali. Nel fine settimana, l’Italia come già detto sarà interessata da questo affondo nord-atlantico. Sabato e domenica, le condizioni perturbate continueranno, con piogge e neve che riguarderanno principalmente il Nord Italia. Milano potrebbe essere interessata da qualche precipitazione sporadica, mentre le temperature scenderanno ulteriormente, portando nevicate occasionali anche a bassa quota.

