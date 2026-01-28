Meteo – Il maltempo rimane un’insidia per l’Italia anche nel Weekend, con possibili temporali e neve a quote medie

Piogge e temporali in atto in Italia

L’arrivo di una nuova perturbazione di origine polare marittima sul bacino del Mediterraneo ha determinato quest’oggi un significativo peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con piogge e occasionali temporali localmente anche intensi specie sul versante tirrenico. Il maltempo ha interessato in maniera sparsa tutti i settori dello stivale da nord a sud, con neve a ridosso delle Alpi a partire da quote di bassa montagna. Le temperature, in questo contesto, si attestano su valori tutto sommato invernali, seppur senza eccessi.

Prossime ore con maltempo insistente a causa di un nuovo peggioramento

Nelle prossime ore si affaccia sul Mediterraneo un nuovo peggioramento, anche questo di stampo polare marittimo, che comincerà a portare i suoi primi effetti sulle Isole Maggiori, dove si attiveranno rovesci e possibili temporali localmente anche intensi, specie lungo i settori più occidentali. Altrove la fenomenologia andrà gradualmente ad attenuarsi se non ad esaurirsi del tutto, con neve a ridosso del settore alpino centro-orientale a partire da quote di bassa montagna e fiocchi sull’Appennino Tosco-Emiliano mai al di sotto dei 1.100 metri.

Prossimi giorni con instabilità al centro-sud

I prossimi giorni vedranno il persistere dell’instabilità, con il maltempo che andrà estendendosi nella giornata di domani giovedì 29 gennaio sulle regioni centro-meridionali in maniera sparsa, lasciando maggiormente ai margini il nord dove qualche fiocco potrebbe ancora scendere a ridosso delle Alpi centro-orientali a partire da quote di bassa montagna. Neve che invece scenderà sull’Appennino abruzzese in mattinata a partire dai 900/1.100 metri. Per venerdì 30, una circolazione depressionaria rimarrà presente sul settore tirrenico meridionale, nonostante un tendenziale miglioramento.

Weekend di maltempo per le Isole Maggiori e per l’alto versante tirrenico

Un vortice depressionario attraverserà il bacino del Mediterraneo anche nel fine settimana, rinnovando condizioni di maltempo in particolare sulle Isole Maggiori e sull’alto versante tirrenico, coinvolgendo anche Toscana e Umbria entro domenica 1° febbraio. La neve scenderà quasi sempre a quote di montagna, eccezion fatta per l’Appennino ligure che, nella giornata di sabato 31 gennaio vedrà la discesa di fiocchi fin sui 500/800 metri. I fenomeni, in ogni caso, potrebbero risultare localmente intensi nelle aree colpite e a possibile carattere temporalesco.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.