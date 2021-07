METEO MILANO – Ancora TEMPORALI e FRESCO sulla LOMBARDIA, ecco le PREVISIONI di metà LUGLIO

Situazione meteo, presa di possesso del maltempo

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nella giornata di ieri il nord Italia è stato nuovamente coinvolto da forti temporali, che hanno annunciato l’arrivo di una goccia fredda in quota. Quest’oggi le condizioni meteo risulteranno ancora instabili con possibilità di temporali sparsi sul territorio regionale. Nella giornata odierna la dinamica sinottica prevede un momentaneo innalzamento della goccia fredda che si andrà a posizionare sopra la Germania, per poi da venerdì riscendere verso la nostra penisola. Entro il weekend tale figura barica raggiungerà le regioni meridionali determinando condizioni di maltempo anche al sud Italia. Di seguito vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni su Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – La giornata odierna sarà caratterizzata da instabilità che potrebbe coinvolgere anche la città di Milano nel corso delle ore pomeridiane. Sull’arco alpino si prevedono i fenomeni più intensi, mentre sulle aree più meridionali della pianura Padana le condizioni meteo risulteranno prevalentemente stabili. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, e qualche sporadico rovescio sui settori montani. Temperature decisamente basse, su Milano previste tra 18°C e 24°C. Venti deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – Anche la giornata di domani sarà decisamente instabile, ma con fenomeni maggiormente localizzati sull’arco alpino. Nel pomeriggio i cieli risulteranno coperti su Milano, con temporali che si manifesteranno sulle Alpi specie di confine. In serata avremo residue piogge sul Bergamasco e Bresciano, mentre su Milano i cieli risulteranno poco nuvolosi. Temperature ancora decisamente più basse rispetto alla norma, comprese tra 19°C e 25°C. Ventilazione prevalente dai quadranti occidentali di intensità debole. Vediamo ora la tendenza meteo per il resto della settimana.