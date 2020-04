METEO MILANO – Anticiclone no stop, gran sole e clima tipicamente PRIMAVERILE: ecco i dettagli

Meteo oggi in Italia

Cieli ancora totalmente sereni sia al nord che in buona parte del centro Italia per tutta la giornata odierna, qualche nube in più sui settori interni del sud e locali, brevi piogge o acquazzoni in Sicilia. Clima tipicamente primaverile con le temperature che guadagneranno ancora un altro grado nelle ore centrali della giornata anche sulla città di Milano e raggiungeranno picchi prossimi i 25°c. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: Sole e clima tipicamente primaverile anche nei prossimi giorni

In ausilio all’Anticiclone presente ora in gran parte dell’Europa avremo anche un promontorio di alta pressione di natura nord-africana e la fase meteo di alta stabilità con sole e temperature in ulteriore aumento interesserà tutte le vacanze di Pasqua salvo qualche punto interrogativo per la giornata di Lunedì 13 Aprile.

Meteo Pasqua: qualche disturbo in arrivo per Pasquetta?

Le condizioni meteo al nord Italia sono tornate stabili con cieli sereni o al più poco nuvolosi mentre le temperature hanno raggiunto i 24°c nella giornata di ieri, attese pinte fino a 25°c nella giornata odierna. Il bel tempo e il sole saranno padroni dell’Italia anche nei prossimi giorni anche se nella giornata di Pasquetta non si esclude qualche nota d’instabilità sui rilievi interni della penisola.