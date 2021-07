METEO MILANO – ANTICICLONE sprint nei prossimi giorni sulla LOMBARDIA, TEMPERATURE in forte AUMENTO

Condizioni meteo in netto miglioramento in Italia e su Milano

Salve a tutti e buon inizio di settimana! Sull’Italia permangono condizioni meteo stabili dopo il passaggio instabile della giornata di ieri che ha determinato maltempo diffuso, specie sulle regioni del nord Italia. Su Milano stamattina i cieli sono offuscati da nuvolosità medio-alta in transito che tuttavia non darà adito a precipitazioni sul nostro territorio. Si denota la presenza di nubi basse specie sulla bassa Piemontese e sulle pianure del Veneto. Nei prossimi giorni una rimonta dell‘anticiclone africano permetterà la risalita di aria calda su gran parte dello stivale. Di seguito vediamo le previsioni meteo per Milano e per la Lombardia.

Previsioni meteo per oggi su Milano

Meteo Milano – Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi su Milano e sulla Lombardia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi, ma senza fenomeni associati. Nuvolosità più consistente sulla provincia di Sondrio e sulle Alpi Orobiche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Ampi spazi di sereno attesi nelle ore notturne. Le temperature sono previste in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, compresi su Milano tra 18°C e 29°C. I venti risulteranno deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo – La giornata di domani, grazie ad una maggiore influenza dell’anticiclone africano sarà caratterizzata da maggiori schiarite, specie nel corso delle ore mattutine. Da segnalare solo un transito di velature nelle ore pomeridiane, alle quali non saranno associate precipitazioni. Nessuna variazione nelle ore notturne, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature previste in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, su Milano comprese tra 22°C e 32°C. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Vediamo di seguito di tracciare una tendenza per i prossimi giorni.

