METEO MILANO – Arriva il MALTEMPO in Lombardia con PIOGGE, TEMPORALI ed anche un CALO TERMICO. Le PREVISIONI

Condizioni meteo a Milano

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’alta pressione africana che nella settimana scorsa ha portato elevata stabilità atmosferica e caldo intenso, ora sta cedendo sul Mediterraneo ed un piccolo cavetto d’onda sta transitando sull’Italia settentrionale. Questo porterà instabilità sulle regioni del Nord con piogge sparse, acquazzoni e temporali, mentre le condizioni meteo saranno più stabili al Centro-Sud, salvo locali fenomeni pomeridiani in Appennino. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia ed infine una tendenza per la settimana.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Giornata instabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione con residue piogge associate sui settori orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, anche sulla città di Milano. In serata torna la stabilità con ampie schiarite in arrivo che renderanno i cieli sereni o poco nuvolosi. PER ULTERIORI DETTAGLI SEGUITE LE PREVISIONI METEO MILANO! Le temperature risulteranno in calo, comprese sul capoluogo meneghino tra 21°C e 28°C.

Meteo Milano per domani

Meteo domani – La giornata di domani su Milano e la Lombardia sarà caratterizzata dall’instabilità pomeridiana. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi per della nuvolosità alta in transito specie sui settori occidentali. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutta la Lombardia che porterà i cieli ad essere irregolarmente nuvolosi, con piogge e acquazzoni su Alpi e Prealpi. In serata residui fenomeni sulle Alpi di confine, sereno o poco nuvoloso altrove. Le temperature risulteranno in ulteriore calo, comprese su Milano tra 17°C e 27°C. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il resto della settimana che vedrà ancora temperature contenute e possibili nuovi rovesci sul nostro territorio.

Tendenza meteo Milano

Il tempo meteorologico sarà caratterizzato nel corso della settimana dall’affondo di una saccatura d’aria instabile che porterà maggiore nuvolosità, pioggia e anche un calo generalizzato delle temperature. La situazione dovrebbe ben presto ribaltarsi, con un nuovo miglioramento a partire da venerdì quando è atteso una nuova rimonta anticiclonica sul bacino Mediterraneo. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.





