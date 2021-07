METEO MILANO – Arriva la ROTTURA di LUGLIO, con PIOGGE, FRESCO e TEMPORALI sulla LOMBARDIA

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Buongiorno e buon inizio di settimana cari lettori di Milano e della Lombardia del Centro Meteo Italiano! L’area di alta pressione che ha dominato ininterrottamente sul nostro territorio, da quest’oggi inizierà a vacillare grazie alla spinta di una vasta perturbazione che investirà l’Italia nel corso della settimana. Osservando le ultime immagini satellitari, si denota la presenza di maggiore nuvolosità sulle regioni del nord-ovest. Specie sulle zone montane si potranno già manifestare le prime piogge. Su Milano e sulla Lombardia avremo cieli poco nuvolosi al mattino, ma con il passare delle ore il tempo andrà incontro ad un graduale peggioramento. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la settimana!

Meteo Milano oggi

Meteo – Come già anticipato i cieli risulteranno in prevalenza poco nuvolosi su tutto il territorio Lombardo; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora velature in transito sulla nostra regione. In serata maggiore nuvolosità sui settori occidentali e prime precipitazioni previste sull’arco Alpino. Nessuna variazione di rilievo nella notte. Le temperature subiranno un rinforzo sia nei valori minimi che in quelli massimi, su Milano comprese tra 22°C e 32°C. Venti deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Arriva il maltempo da domani a Milano

Meteo Milano – Da domani un fronte perturbato si andrà ad estendere dalle regioni del nord-ovest sul settentrione accludendo anche la città di Milano. Già dal mattino infatti le precipitazioni dovrebbero raggiungere il capoluogo lombardo. Nel corso delle ore pomeridiane le precipitazioni potrebbero insistere sulla Lombardia, anche con fenomeni piuttosto intensi (e attività elettrica associata). In serata avremo ancora tempo instabile e nuvolosità compatta sul nostro territorio. Fenomeni in temporanea attenuazione nelle ore notturne. Di seguito vediamo di tracciare una tendenza meteo per il resto della settimana!