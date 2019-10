METEO MILANO – ATTENZIONE, stabilità al CAPOLINEA, i TEMPORALI e le PIOGGE interesseranno a lungo la città, i dettagli

Rovesci su Liguria e Puglia meridionale quest’oggi

Nella giornata odierna la situazione da satellite illustrava come delle precipitazioni interessavano alcuni settori italiani, come la Liguria e la Puglia meridionale. Quest’ultima in particolare ha avuto a che fare con fenomeni localmente anche intensi, seppur di breve durata. Tutto ciò a causa dell’afflusso ad alte quote di correnti instabili e più fresche di origine atlantica, che a Milano sono state responsabili di qualche annuvolamento di passaggio, ma non sono riuscite ad impedire un leggero aumento delle temperature.

Va meglio sul resto d’Italia

Sul resto del Paese il tempo si mostra generalmente asciutto con cieli prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più è possibile notarlo sull’area emiliana e sull’alta Toscana. Responsabili della formazione di questa nuvolosità sono le correnti più fresche e instabili di origine atlantica provenienti da nord-ovest, che avvolgono il nostro stivale ad alte quote. Le temperature che si sono registrate sono comunque tendenzialmente in leggero aumento rispetto ai valori di ieri.

Previsioni meteo Milano domani

A partire dalla giornata di domani venerdì 18 ottobre, Milano potrebbe iniziare a vivere una fase prolungata di maltempo a causa della sempre maggior prorompenza delle correnti più fresche e instabili di origine atlantica sulle regioni settentrionali del Paese. Nella serata di domani infatti qualche rovescio sarà plausibile sulla città meneghina, con piogge deboli o moderate. Previsto anche un crollo delle temperature massime a causa della massiccia nuvolosità pomeridiana, previste intorno ai +16°C.