METEO MILANO: bel tempo e TEMPERATURE PRIMAVERILI, domani NUBI in aumento

OGGI BEL TEMPO E TEMPERATURE PRIMAVERILI

Milano – La giornata odierna si è aperta all’insegna dei cieli sereni sul Capoluogo lombardo, salvo locali foschie al primo mattino, ma in rapido dissolvimento. Il tutto è da imputare ad un campo anticiclonico ben saldo sul Mediterraneo centrale, che ha il compito di proteggere la Penisola da eventuali disturbi instabili, ma anche quello di causare condizioni termiche fuori stagione; infatti se al primo mattino la temperatura su Milano si è portata attorno a +1°C, complice i cieli stellati della notte ed a un raffreddamento radiativo dei bassi strati, durante la giornata i valori massimi in città si porteranno attorno ai +13°C, ovvero degni del mese di Marzo.

DOMANI TEMPO ANCORA STABILE, MA NUBI IN AUMENTO

Nonostante il campo barico si mantenga alto e livellato attorno a 1028 hPa, la graduale rotazione dai quadranti meridionali della circolazione nei bassi strati, favorirà l’ingresso di masse d’aria più umide dal Golfo Ligure verso la Lombardia. Al primo mattino saranno possibili foschie e locali addensamenti sulla città di Milano, seguiti nel corso della giornata da un graduale incremento della copertura nuvolosa medio-bassa, ma senza fenomeni associati. Temperatura minima attesa in aumento ed attorno ai +4°C, mentre la massima in lieve flessione e non oltre i +12°C.

INIZIO DI SETTIMANA UGGIOSO, MA POCHI FENOMENI

Ad inizio settimana, Lunedì 17 Febbraio, su Milano i cieli risulteranno nuvolosi per gran parte della giornata per il transito di un debole impulso instabile; bassa la probabilità di fenomeni, salvo occasionali pioviggini in arrivo tra il pomeriggio e la sera, ma già in riassorbimento dalla notte. A seguire condizioni meteo nuovamente stabili con temperature che si manterranno al di sopra delle medie stagionali.

