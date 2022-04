METEO MILANO – BEL TEMPO fino a martedì, poi progressivo PEGGIORAMENTO; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buona Pasqua e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Impulso instabile giunto ieri sul nord Italia si è rapidamente trasferito verso le regioni meridionali, favorendo un nuovo aumento miglioramento sulla Lombardia. Possibile arrivo del maltempo dalla seconda parte della prossima settimana, per l’ingresso di impulsi atlantici. Vediamo le condizioni meteo attese oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Pasqua e Pasquetta con tanto sole su Milano

Meteo Milano – Giornata Pasqua al via con tempo stabile su tutta la Lombardia. Splende il sole sul capoluogo lombardo in questo avvio di giornata grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1023 hPa. Innocui addensamenti si attardano sui settori prealpini, ma con tendenza al bel tempo durante le ore pomeridiane e serali. Giornata di Pasquetta ideale per fare le scampagnate, con tempo soleggiato su tutta la Lombardia e temperature in lieve ripresa con massime attese attorno ai +20°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Da mercoledì possibile arrivo del maltempo

Meteo Milano – Il bel tempo proseguirà sull’Italia fino alla giornata di martedì 19 aprile, con al più qualche velatura di passaggio sulla Lombardia. Da mercoledì si andrà incontro ad un cambio circolatorio, con l’ingresso da ovest di correnti più umide e piovose. Il tempo volgerà verso un peggioramento sulla Lombardia nella seconda parte della giornata di mercoledì, con le prime deboli piogge su Milano entro la fine del giorno. Da giovedì possibile maltempo diffuso con piogge e temporali, per l’arrivo da ovest di una depressione dalla Spagna.