METEO ITALIA – Festività di PASQUA con qualche PIOGGIA al sud, stabile al centro-nord

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buongiorno e buona Pasqua a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Anticiclone delle Azzorre ben saldo e disteso dalla Penisola Iberica sin verso il comparto Baltico-Scandinavo, dove posiziona i suoi massimi barici pari a 1030 hPa. In tal modo correnti più fresche scorrono lungo il bordo orientale dell’anticiclone, estendendosi dalla Russia al bacino del Mediterraneo centrale ed andando a rinvigorire una lacuna barica preesistente tra il sud Italia ed il nord Africa. Festività di Pasqua, quindi, con qualche disturbo sulle regioni meridionali, poi da metà della prossima settimana potrebbero arrivare le piogge atlantiche.

Pasqua stabile al centro-nord e Sardegna, piogge al sud Italia

Previsioni meteo Pasqua. L’impulso freddo giunto nella seconda parte della giornata di sabato sul nord Italia, nel corso della notte si è rapidamente portato verso le regioni meridionali. La giornata di Pasqua risulterà quindi stabile al centro-nord e Sardegna, seppur con residua nuvolosità tra Lazio, Marche ed Abruzzo. Molte nubi attese al sud con possibile acquazzoni sparsi Calabria, Puglia, coste della Campania e Basilicata; instabile anche sulla Sicilia con rischio temporali, specie sui settori nord-orientali. Qualche fiocco di neve potrà interessare i settori appenninici, inizialmente a quote alte per poi raggiungere entro la sera i 1400-1500 metri. Venti sostenuti da nord-nordest con raffiche sui crinali appenninici fino a 80-100 km/h.

Pasquetta più stabile su tutta Italia

Giornata di Pasquetta che vedrà condizioni di bel tempo fin dal mattino su tutte le regioni centro-settentrionali, Sardegna, Molise e nord della Campania. La blanda circolazione depressionaria insisterà invece sul mar Ionio, pilotando nubi sul resto del sud e Sicilia. Non si escludono al mattino residue piogge su Salento, Calabria e Sicilia orientale, in miglioramento dal pomeriggio. Venti ancora sostenuti al sud e Sicilia, in attenuazione altrove. Dopo il rapido impulso freddo non è escluso l’arrivo del maltempo, vediamo nella prossima pagina la tendenza meteo per la prossima settimana.