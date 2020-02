METEO MILANO – Bel tempo nelle prossime ore ma con l’arrivo del mese di Marzo potrebbero arrivare delle sorprese, i dettagli

Meteo Milano: peggioramento previsto per il prossimo weekend

Tra oggi e il prossimo weekend le condizioni meteo in Italia si dimostreranno tipiche del periodo in corso ovvero piuttosto dinamiche e variabili: la giornata in Italia è iniziata con condizioni meteo stabili e soleggiate, proseguirà con il bel tempo e anche la giornata di domani inizierà con il tempo stabile ovunque. Tuttavia un nuovo impulso di maltempo si avvicinerà dalla Francia con nuove piogge e nevicate in arrivo già per domani. Sulla città di Milano il tempo si è mantenuto stabile ma con le temperature crollate anche di 10°c nel giro di 24 ore. Le condizioni meteo si manterranno stabili per oggi, piogge in arrivo da domani. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per le prossime 24 ore

Tempo stabile al mattino su gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Liguria con deboli piogge, peggioramento in arrivo nel corso della giornata con neve sulle Alpi localmente fino al fondovalle e piogge sparse sui restanti settori. Cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni centrali italiane e tempo stabile, piogge in arrivo in serata sulla Toscana e in nottata anche sull’Umbria. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte e stratificate in transito. Precipitazioni assenti su tutte le regioni. Temperature in lieve calo su tutte le regioni.

Meteo: altra neve in arrivo sulle Alpi

Con le ultime nevicate, le Alpi vivranno giornate tipicamente invernali. Al momento lo zero termico si assesta sui 1000 metri di quota. Nuove nevicate sono previste sulle Alpi durante il prossimo weekend e fino a quote molto basse. Nello specifico, la neve raggiungerà la Valle d’Aosta, alto Piemonte, Valtellina, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Fiocchi non esclusi fino a 300-500 metri di quota tra la nottata di Sabato e le prime ore di Domenica. Nevicate a seguire durante la prossima settimana molto probabili anche in Appennino fino a 800-1200 metri di quota in un contesto meteo piuttosto dinamico.