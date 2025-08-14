Meteo Milano – Bollino rosso per caldo in città, con caldo disagevole e bel tempo: ecco le previsioni

Italia nella morsa del caldo opprimente, ma anche dei temporali

La presenza di un vasto campo di Alta pressione di origine africana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale sta garantendo una parentesi piuttosto calda non solo in Spagna e Francia, dove si sono registrati diversi record, ma anche sulla nostra Penisola, che tuttavia assiste alla formazione e allo sviluppo pomeridiano di piogge e temporali a causa dell’intrusione di correnti più umide alle quote più alte provenienti dai settori orientali. Il maltempo si centra principalmente sulle aree più interne e montuose dello stivale, anche se oggi ha sconfinato occasionalmente fin sulle aree costiere, specie in Liguria, risparmiando pertanto Milano, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Giornata da bollino rosso per il Ministero della Salute su Milano, e di certo i dati reali non hanno smentito tale previsione. Le condizioni meteo sono infatti rimaste visibilmente stabili e asciutte per l’intera giornata e tali resteranno anche in serata, coerentemente con un miglioramento atteso altrove. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +27°C di minima e i +35°C di massima circa.

Ferragosto di stabilità e bel tempo, ma con clima molto caldo nonostante un calo atteso nelle minime

Anche la giornata di domani venerdì 15 agosto, nonché festività di Ferragosto, trascorrerà all’insegna della stabilità e del bel tempo a Milano, con cieli perlopiù sereni o, dal pomeriggio, da poco a parzialmente nuvolosi, a differenza di ciò che avverrà in alcune zone del Paese. Il caldo rimarrà particolarmente opprimente, con il bollino rosso confermato dal Ministero della Salute nonostante una diminuzione prevista delle temperature minime.

Nessuna novità rilevante in arrivo per sabato

Nessuna novità rilevante è in arrivo nella giornata di sabato 16 agosto a Milano, né sul fronte meteorologico, dove le condizioni atmosferiche si manterranno essenzialmente stabili e asciutte, con cieli ancora una volta sereni o, dal pomeriggio, da poco a parzialmente nuvolosi, né su quello termico: le temperature anzi subiranno un nuovo aumento nei valori minimi, al netto della stazionarietà o persino del lieve calo di quelli massimi. Il Ministero della Salute ha comunque deciso di confermare il bollino rosso per ondata di calore anche nella prima parte del Weekend.

