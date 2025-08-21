Meteo domani 22 agosto: ancora instabilità in Italia con piogge e temporali su queste regioni e temperature in diminuzione

Situazione sinottica europea
Una vasta e profonda circolazione depressionaria con minimo al suolo di circa 995 hPa è in movimento a sud della Groenlandia. Questo favorisce l’espansione verso nord-est dell’anticiclone delle Azzorre, il quale si trova disteso fin su Isole Britanniche ed Europa occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Una vasta circolazione depressionaria si trova distesa su Scandinavia, Europa centro-orientale e Penisola Balcanica, lambendo il Mediterraneo centrale e con minimo di pressione al suolo sul Mar di Barents fino a 995 hPa. Questa porta correnti fresche sull’Italia ed a tratti anche instabili.
Previsioni meteo per domani, 22 agosto
Al Nord: Al mattino molte nubi al Nord-Est con piogge sui settori adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali lungo l’arco alpino e in Appennino, ampi spazi soleggiati in Pianura Padana. In serata e in nottata precipitazioni in estensione anche sulla Pianura Padana. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 22 agosto
Al Centro: Al mattino molti disturbi nuvolosi su tutte le regioni con locali piogge sui settori adriatici. Al pomeriggio attesi acquazzoni nelle zone interne. In serata e in nottata attesa ancora dell’instabilità con nuvolosità alternata a schiarite e possibili piovaschi, specie sulle regioni adriatiche. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 22 agosto
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente ed isolate piogge sulle coste di Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio attesi locali piovaschi sulle zone interne del Molise, tempo invariato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ancora qualche disturbo tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.