Meteo domani 22 agosto: ancora instabilità in Italia con piogge e temporali su queste regioni e temperature in diminuzione

Situazione sinottica europea Una vasta e profonda circolazione depressionaria con minimo al suolo di circa 995 hPa è in movimento a sud della Groenlandia. Questo favorisce l’espansione verso nord-est dell’anticiclone delle Azzorre, il quale si trova disteso fin su Isole Britanniche ed Europa occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Una vasta circolazione depressionaria si trova distesa su Scandinavia, Europa centro-orientale e Penisola Balcanica, lambendo il Mediterraneo centrale e con minimo di pressione al suolo sul Mar di Barents fino a 995 hPa. Questa porta correnti fresche sull’Italia ed a tratti anche instabili.

Previsioni meteo per domani, 22 agosto

Al Nord: Al mattino molte nubi al Nord-Est con piogge sui settori adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali lungo l’arco alpino e in Appennino, ampi spazi soleggiati in Pianura Padana. In serata e in nottata precipitazioni in estensione anche sulla Pianura Padana. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 agosto

Al Centro: Al mattino molti disturbi nuvolosi su tutte le regioni con locali piogge sui settori adriatici. Al pomeriggio attesi acquazzoni nelle zone interne. In serata e in nottata attesa ancora dell’instabilità con nuvolosità alternata a schiarite e possibili piovaschi, specie sulle regioni adriatiche. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 agosto

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente ed isolate piogge sulle coste di Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio attesi locali piovaschi sulle zone interne del Molise, tempo invariato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ancora qualche disturbo tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

