Meteo Milano – Caldo in intensificazione nei prossimi giorni con picco entro lunedì e giornate soleggiate

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Anticiclone che continua a dominare su Mediterraneo ed Europa, con i suoi massimi che si spostano verso est, portando un aumento del caldo sull’Italia e maggiore stabilità atmosferica. Non mancheranno dei temporali pomeridiani su Alpi e Appennini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

La giornata odierna vedrà poche variazioni sulla Lombardia rispetto ai giorni scorsi, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta la regione e temporali su Alpi e Prealpi al pomeriggio con cieli soleggiati sulle pianure. Tra la serata e la notte fenomeni in esaurimento con graduali schiarite. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve rialzo e comprese su Milano tra +27/+28°C di minima ed i +35/+36°C di massima.

Meteo Milano domani

Mattinata di sabato con tanto sole e qualche velatura in transito. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo lo sviluppo di temporali di calore su Alpi e Prealpi. Migliora nuovamente dalla serata con esaurimento dei fenomeni e graduali schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili o in lieve rialzo nei valori massimi e comprese su Milano tra +27/+28°C di minima ed i +36/+37°C di massima.

Picco del caldo entro il 29 giugno ed in attenuazione a seguire

Nel corso dei prossimi giorni le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente, con picco del caldo atteso tra domenica 28 giugno e lunedì 29 giugno, quando le massime potranno spingersi fin verso i +37/+38°C e localmente sfiorare i +40°C sulla Pianura Padana e le minime difficilmente riusciranno a scendere sotto i +28/+29°C, con clima caldo e afoso dunque anche durante le notti. Con l’arrivo di luglio attesa una attenuazione del caldo, con valori più vicini alle medie.

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