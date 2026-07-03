Meteo Milano – Sole e caldo nel weekend: anticiclone in rinforzo sulla Lombardia

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la piccola goccia fredda in quota ormai in allontanamento verso il basso Mediterraneo, dove insiste ancora qualche nota di instabilità soprattutto tra regioni meridionali e aree interne. Al Nord, invece, le condizioni meteo sono in generale miglioramento grazie alla nuova espansione dell’alta pressione da ovest, con tempo più stabile e temperature in ripresa. Il caldo torna dunque protagonista, ma con valori generalmente più contenuti rispetto agli eccessi registrati durante l’ondata africana di fine giugno.Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di venerdì 3 luglio caratterizzata da tempo stabile e soleggiato sulla Lombardia. Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi su Milano e sulle pianure, con clima gradevole nelle prime ore ma in rapido riscaldamento. Nel corso del pomeriggio poche variazioni sul capoluogo lombardo, dove prevarranno sole e caldo estivo; qualche addensamento potrà svilupparsi sui settori alpini e prealpini, ma con fenomeni generalmente assenti o molto isolati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento e comprese su Milano tra +22/+23°C di minima ed i +34/+35°C di massima.

Meteo Milano domani

Anche la giornata di domani sabato 4 luglio sarà all’insegna della stabilità sulla Lombardia. Sia al mattino che al pomeriggio avremo cieli prevalentemente soleggiati su Milano e su gran parte della regione, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sui rilievi alpini. Tra la serata e la notte il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili o in lieve calo nei valori minimi, con clima estivo e valori compresi su Milano tra +21/+22°C di minima ed i +34/+35°C di massima.

Stabilità prevalente nei prossimi giorni e caldo senza eccessi

Nel corso del weekend l’anticiclone tenderà a consolidarsi tra Europa occidentale e Mediterraneo centrale, favorendo condizioni meteo stabili anche sulla Lombardia. Su Milano sono attese giornate soleggiate, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature tipicamente estive.

Il caldo sarà ben presente, ma senza raggiungere gli eccessi della precedente ondata africana. Le massime sul capoluogo lombardo si manterranno generalmente comprese tra +34°C e +36°C, con valori più elevati nelle aree di pianura più interne. Qualche locale disturbo pomeridiano potrà ancora interessare i rilievi alpini, ma il quadro generale resterà dominato da stabilità e sole prevalente.

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