Meteo Milano – Caldo intenso e sole sulla Lombardia, ma aumentano i temporali verso il 2 giugno

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede ancora un robusto promontorio anticiclonico esteso tra Europa occidentale e Mediterraneo centrale, responsabile di condizioni meteo stabili e clima molto caldo sull’Italia. Nei prossimi giorni però l’alta pressione tenderà gradualmente a indebolirsi, lasciando spazio a infiltrazioni di aria più fresca in quota che favoriranno un aumento dell’instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di mercoledì 27 maggio caratterizzata da condizioni meteo generalmente stabili sulla Lombardia. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione e clima già caldo fin dalle prime ore del giorno. Nel corso del pomeriggio atteso lo sviluppo di qualche acquazzone o temporale sui settori alpini e prealpini, mentre su Milano e sulle pianure il tempo si manterrà asciutto con ampie schiarite. Tra la serata e la notte torna la stabilità ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature estive e comprese su Milano tra +22/+24°C di minima ed i +33/+35°C di massima. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature pienamente estive e comprese su Milano tra +22/+24°C di minima ed i +33/+34°C di massima.

Meteo Milano domani

La giornata di domani giovedì 28 maggio vedrà un lieve aumento dell’instabilità sulla Lombardia a causa dell’indebolimento dell’alta pressione. Al mattino ancora tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Nel pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sui rilievi alpini e prealpini, con possibili sconfinamenti anche verso l’alta pianura lombarda. Su Milano il tempo resterà in prevalenza asciutto, ma non si esclude qualche disturbo nuvoloso in più tra tardo pomeriggio e sera. In nottata graduale miglioramento con ampie schiarite.

Caldo in lieve attenuazione nella seconda parte di settimana

Nel corso della seconda parte di settimana l’alta pressione subirà un lieve cedimento con aria più fresca in discesa sull’Europa centro-orientale. Questo porterà sulla Lombardia un aumento dell’instabilità termo-convettiva, con maggiori temporali pomeridiani in sviluppo sui rilievi alpini, ma su Milano e buona parte dei settori di pianura il tempo dovrebbe mantenersi asciutto. Maggiore possibilità di sconfinamenti di temporali anche su Milano per il ponte del 2 Giugno. Oltre un aumento dell’instabilità pomeridiana, questo porterà nei prossimi giorni un lieve attenuazione del caldo, con massime su Milano che scenderanno verso i +31/+33°C. e le minime verso i +20°C, con il clima che comunque si manterrà estivo.

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