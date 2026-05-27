Meteo Italia – caldo estivo ma anche possibili temporali nei prossimi giorni, ecco gli ultimi aggiornamenti

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Italia, possibili temporali pomeridiani

L’ultima settimana di maggio prosegue sotto l’egida di un vasto anticiclone che si estende tra Atlantico ed Europa con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Giornata che inizia con condizioni meteo per lo più asciutte in Italia e con temperature minime che in molti casi hanno faticato a scendere sotto i +20 gradi, segnando dunque una notte tropicale. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni o temporali su Alpi, Appennino settentrionale, Basilicata, Calabria e Sicilia. Entro la notte fenomeni su Toscana, Umbria e Marche.

Oltre 10 gradi sopra media sull’Europa occidentale, anomalie importanti ma più contenute in Italia

Il robusto anticiclone che domina da giorni sull’Europa porta aria piuttosto calda soprattutto sui settori occidentali. Anomalie termiche positive interessano gran parte del vecchio continente ma risultano particolarmente elevate da giorni tra Penisola Iberica, Francia e Isole Britanniche con punte anche di 10-12 gradi sopra media. Anche sull’Italia troviamo temperature sopra media, specie al Nord, con anomalie positive intorno a 5-7 gradi.

Nei prossimi prossimi giorni geopotenziale in calo e possibili temporali di calore

Tra Giovedì e Venerdì la nostra Penisola si troverà sul fianco orientale del promontorio anticiclonico con possibilità di infiltrazioni di aria fresca in quota. Nel pomeriggio atmosfera che si farà più instabile con possibili temporali di calore in formazione specie su Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata. Fenomeni anche nella giornata di Venerdì soprattutto lungo l’Appennino e zone interne della Sicilia.

Tendenza meteo: flessione delle temperature e più temporali per il ponte del 2 giugno, ecco dove

Promontorio anticiclonico che all’inizio dell’ultimo weekend di maggio estenderà ancora la sua protezione verso il Mediterraneo centrale. Nel corso del ponte del 2 giugno ecco però un graduale indebolimento dell’alta pressione, specie al Nord Italia, con acquazzoni e temporali che saranno sempre più frequenti non solo sulle Alpi ma anche sulla Pianura Padana. Temperature in generale flessione ma comunque sopra media.

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