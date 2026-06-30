Meteo Milano – Caldo intenso e temporali, poi torna l’alta pressione

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo ancora caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria molto calde in risalita dal Nord Africa. L’alta pressione, tuttavia, mostra i primi segnali di cedimento sui settori più settentrionali del Paese, dove infiltrazioni più fresche in quota favoriscono un aumento dell’instabilità. Sull’Italia avremo dunque clima ancora caldo, specie al Centro-Nord, ma con temporali pomeridiani più probabili su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure del Nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di martedì 30 giugno caratterizzata da caldo intenso ma anche da un aumento dell’instabilità sulla Lombardia. Al mattino avremo tempo in prevalenza stabile su Milano e sulle pianure, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima già caldo. Nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini, con possibili sconfinamenti verso le alte pianure e localmente anche verso il capoluogo lombardo. Tra la serata e la notte tendenza a graduale miglioramento, ma con residua nuvolosità in transito. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature ancora elevate e comprese su Milano tra +24/+25°C di minima ed i +34/+35°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di domani mercoledì 1 luglio ancora variabile sulla Lombardia. Al mattino attesi cieli poco o parzialmente nuvolosi su Milano e sulle pianure, con tempo generalmente asciutto. Nel corso del pomeriggio l’instabilità potrà nuovamente aumentare sui settori alpini e prealpini, dove saranno possibili acquazzoni e temporali, localmente anche intensi. Qualche fenomeno non è escluso in sconfinamento verso le alte pianure, mentre su Milano il tempo dovrebbe risultare più asciutto ma con nuvolosità irregolare. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature in lieve calo nei valori massimi e comprese su Milano tra +22/+23°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Settimana tra caldo e temporali

Da giovedì le condizioni meteo tenderanno gradualmente a migliorare sulla Lombardia grazie a una nuova espansione dell’alta pressione da ovest. Su Milano sono attese giornate più stabili e soleggiate, con temperature nuovamente in lieve aumento e massime che potranno riportarsi verso i +34/+35°C.

Anche verso il primo weekend di luglio il tempo dovrebbe mantenersi in prevalenza stabile sulla Pianura Padana, salvo locali disturbi pomeridiani sui rilievi alpini. Il caldo resterà superiore alle medie del periodo, ma senza raggiungere necessariamente i picchi estremi registrati negli ultimi giorni. La situazione andrà comunque monitorata nei prossimi aggiornamenti, soprattutto per l’evoluzione dell’instabilità pomeridiana al Nord.

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