METEO MILANO – Fine settimana con SOLE prevalente, ma da domenica pomeriggio NUBI in aumento

METEO MILANO – San Valentino con il ritorno del sole

METEO MILANO – Le condizioni meteo sulla città di Milano si presentano oggi in generale miglioramento grazie all’ennesima rimonta dell’anticiclone, che porterà nel week end cieli prevalentemente sereni non solo sul capoluogo ma su tutta la Lombardia. Le temperature minime stazioneranno generalmente tra +4°C e +5°C, mentre le massime non supereranno i +12/+13 °C. Nella giornata di domenica, a partire dalle ore pomeridiane, è atteso un generale aumento della nuvolosità ma senza fenomeni di rilievo . PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Weekend: gran sole e clima primaverile in Italia

Inverno mai entrato nel vivo e molto probabilmente non lo farà più oramai con il Vortice Polare così stabile sulla sua sede originaria da inibire ogni scambio di calore tra il Polo o tanto più la Siberia e il Mediterraneo. Bel tempo in queste ore sulle regioni settentrionali con sole prevalente e temperature in aumento nelle ore centrali della giornata. Anche nel corso del prossimo weekend avremo ancora condizioni meteo stabili con precipitazioni assenti.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Tempo stabile per tutto l’arco della giornata al nord Italia con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per il transito di nubi innocue. Ampie schiarite su tutte le regioni centrali, sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione anche in serata con prevalenza di cieli sereni ovunque. Residue nubi al mattino e al pomeriggio sulle regioni Peninsulari meridionali e nel nord della Sicilia ma senza fenomeni. Cieli tersi in serata con tempo stabile. Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie o in lieve calo le minime.