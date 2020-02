METEO MILANO – Correnti nord-atlantiche in arrivo in Italia e temperature in calo, ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni

Meteo: perturbazione in arrivo in Italia

Dopo la lunga fase di bel tempo e clima tipicamente primaverile ecco di ritorno le correnti instabili di matrice nord-Atlantica. In gran parte dell’Italia le condizioni meteo sono in netto peggioramento con piogge, temporali e con le temperature in sensibile calo. Solo sulle regioni nord-occidentali al riparo dalle correnti nord-occidentali grazie all’arco alpino, le condizioni meteo si manterranno più stabili e così a Milano proseguirà il gran secco del mese di Febbraio.

Previsioni meteo Milano

La giornata a Milano risulterà perlopiù caratterizzata dall’alternanza di fasi soleggiate e il transito di qualche nube. Nel corso della serata tali condizioni si rinnoveranno in un contesto di tempo sempre e comunque asciutto sulla città meneghina. Tutto ciò con le temperature in calo, minime vicine ai +3°C e massime anche oltre i +12°C.

Tendenza meteo in Italia per l’inizio di Marzo

Mentre sulla città di Milano il transito del fronte freddo non produrrà precipitazioni con l’alternarsi di fasi soleggiate a fasi nuvolose, in un contesto di tempo comunque stabile e asciutto, sulle regioni centro-meridionali, Emilia Romagna e triveneto avremo piogge e nevicate in montagna. L’ondata di maltempo sarà rapida ma il flusso atlantico tornato attivo anche alle latitudini inferiori europee ci porterà altri passaggi perturbati. Il mese di Marzo potrebbe iniziare poi con maggiore dinamicità in Italia con piogge e acquazzoni in serie alternati con locali e brevi schiarite, il tutto in un contesto climatico fresco e tipico del periodo in corso.